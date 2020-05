Sukienka na lato 2020. Wybór Anety Zając podkreśla kobiece kształty

Aneta Zając w sukience na lato 2020

Kreację możemy kupić na stronie internetowej marki. Kosztuje 490 złotych. Sukienka uzupełniona o szpilki świetnie sprawdzi się na romantyczną kolację lub na lampkę wina z przyjaciółką. Wybór Anety Zając to zdecydownie must have lata 2020.