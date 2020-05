Sukienka na lato Katarzyny Tusk to podstawa każdej garderoby. Jest tania i praktyczna

Sukienka na lato w stylu boho

Katarzyna Tusk na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie w białej sukience mini . Blogerka wybrała model z dekoltem w kształcie litery "V", który wieńczą delikatne, białe guziczki. Stylowe bufiaste rękawy zakończone ściągaczem dodają sukience romantyzmu, a zwiewna falbanka podkreśla jej dziewczęcy urok. W zależności od dodatków, jakie dobierzemy do tego typu sukienki, będzie ona zmieniała swój charakter. Idealnie sprawdzi się z dżinsową kurtką i sandałami na koturnie, ale również będzie pasowała do kopertówki i szpilek. To dobra inwestycja, tym bardziej, że po przecenie kosztowała jedyne 80,97 zł. Można ją dostać w internetowym sklepie marki NA-KD.