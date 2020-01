WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 2 poradnik kupującegomoda damska Sylwia Ścibak 7 godzin temu Sukienki w dużych rozmiarach. Dobierz odpowiedni model Masz nieco więcej ciała i obawiasz się, że nie znajdziesz sukienki, która podkreśli twoje walory? Nie masz powodu, bo w sklepach jest tyle różnorodnych modeli, że na pewno znajdziesz ten najlepszy dla siebie. Kolor, krój, wzory - co się liczy przy wyborze sukienek w dużych rozmiarach? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Szukasz sukienki plus size? Postaw na barwny model podkreślający atuty (iStock.com, Fot: Staras) Kolor Utarło się przekonanie, że sukienki dla pań noszących większe rozmiary powinny mieć bardziej stonowane kolory, najlepiej czarne lub granatowe. Wynika to z wrażenia, że ciemne barwy optycznie wyszczuplają i maskują drobne niedoskonałości, np. fałdki. To oczywiście może być pomocne przy przygotowywaniu stylizacji, jednak jeśli masz nieco więcej kilogramów, a bardzo lubisz pastele lub ognistą czerwień, to wcale nie musisz z nich rezygnować. Kolory mogą dużo zdziałać, ale nie oznacza to, że jesteś skazana wyłącznie na czerń, która po pewnym czasie może się znudzić. Włożenie sukienki w wyrazistej czerwieni czy różu na pewno doda pewności siebie, zwłaszcza jeśli lubisz te kolory i ich noszenie sprawia ci przyjemność. Oczywiście kolor ubrań często dobiera się do okoliczności. W korporacjach, bankach czy urzędach, gdzie się nosi garnitury oraz garsonki, wypada raczej stawiać na szarości i biele, które mają być jak najbardziej neutralne. Podobnie jest w świecie polityki, gdyż za najbardziej "dyplomatyczny" kolor uchodzi granatowy. Seksowną czerwień, w połączeniu z połyskiem, warto nosić na co dzień albo na ważne, uroczyste okazje, np. wesele, randkę itp. Wzory To kolejna problematyczna kwestia, nad którą zastanawia się wiele pań o masywnej sylwetce. Można się spotkać z opiniami, że deseń pogrubia. Oczywiście w pewnych przypadkach może dodawać zbędnych kilogramów, ale nie warto z niego rezygnować. Najlepszym wyborem będzie dobieranie sukienek z dużym deseniem, bo taki nie uwydatnia masywności sylwetki. Świetnie sprawdzą się też modele, które mają wiele różnych wzorów o różnym układzie. Zróżnicowany układ sprawia, że oko skupia się na tym fragmencie, który wyróżnia się spośród pozostałych (np. ma inny kolor, jest rzadziej rozmieszczony itp.). Można to "ugrać" na własną korzyść. Jeśli lubisz swój biust i chcesz go uwydatnić, znajdź taką sukienkę, która właśnie w tych okolicach wyróżnia się wzorem. W ten sposób można odciągnąć uwagę od niezbyt fajnych nóg czy wydatnego brzucha. Co jeszcze zadziała na korzyść? Pionowe wzory, np. pasy, które optycznie "wyciągają" sylwetkę. Krój Krój jest prawdopodobnie najbardziej istotną kwestią w wyborze sukienki plus size. Dzięki niemu możemy zamaskować to, co nam się nie podoba i pokazać to, co najbardziej lubimy. Styliści często polecają sukienki odcinane pod biustem, mające dekolt w szpic lub dekolt kopertowy, który eksponuje biust. Dobre będą również sukienki rozkloszowane, maskujące szerokie biodra i wydatny brzuch, oraz sukienki pudełkowe niepodkreślające talii, które sprawdzą się u pań mających figurę jabłka. Jednak jeśli chcesz podkreślić pełne kształty, ale jednocześnie uniknąć fałdek, możesz postawić na obcisłą sukienkę oraz dobrą bieliznę modelującą, która wyrówna linię sylwetki. U pań plus size sprawdzają się także klasyczne szmizjerki. To prawdopodobnie najbardziej uniwersalny krój, który pasuje każdej kobiecie niezależnie od wieku i figury. Szmizjerka jest zabudowana na górze, a luźniejsza na dole, a dzięki ściągaczom w pasie podkreśla także talię. Będzie świetnym wyborem na co dzień, a nawet do pracy. Artykuł powstał we współpracy z Allegro. Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne