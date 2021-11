Suknia ślubna za 150 zł? Efekt robi wrażenie

- Na początku ludzie reagowali zdziwieniem, zastawiając się, jak może wyglądać suknia ślubna za 150 zł i czy na pewno nie jest to strój bardzo słabej jakości, bezkształtny, zniszczony lub po prostu brzydki, ale trwało to tylko chwilę - aż do pokazania zdjęcia. Później już tylko chwalili, bo nie tylko bardzo im się podobała, ale docenili praktyczność tego rozwiązania. Mama mojej koleżanki powiedziała nawet, że gdyby brała ponownie ślub, to zrobiłaby tak jak ja - wyznaje.