Ukraińskie małżeństwo z Buczy mówi o atakach Rosjan. "Na ulicach leżały ciała"

Według ONZ, odkąd Rosja wypowiedziała wojnę 24 lutego, w Ukrainie co najmniej 1892 cywilów zostało zabitych, a 2558 rannych. Dane są szacunkowe. Prawdziwa liczba może być znacznie wyższa. Według agencji ONZ ds. uchodźców ponad 4,6 miliona Ukraińców uciekło do innych krajów, a kolejne miliony to osoby przesiedlone wewnętrznie.