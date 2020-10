WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Wideo + 4 koronawirusweselaprof. Krzysztof Simonpandemia koronawirusa oprac. Hanna Szczesiak 5 godzin temu Surowe obostrzenia dotyczące wesel. Prof. Simon: "Zniesienie restrykcji było absurdem" W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 rząd zdecydował się powrócić do części obostrzeń. Dotyczą one również wesel. Zgodnie z nowym... Rozwiń jeżeli chodzi o wesela i różnego r … Rozwiń Transkrypcja: jeżeli chodzi o wesela i różnego rodzaju imprezy okolicznościowe one w strefie czerwonej jest są zakazane Natomiast w strefie żółtej maksymalnie 20 osób może brać udział w takiej imprezie i nie ma żadnej zabawy tanie tanecznej pytanie czy jest pan za takim właśnie obostrzeń m skoro już nie tylko wesela są tak naprawdę tymi ogniska nie za każdym bo tak naprawdę w naszym kraju mamy już z zakażeniami poziomymi redaktor powtarzałem setki razy przepada lubię wesela Lubię się bawić na weselach ale wszyscy specjaliści jako taki of śmialiśmy od restrykcje rządu dotyczące wesel pogrzebu w manifestacji politycznej mszy i tak dalej i tak dalej który się pojawiły gdzieś tam pod koniec maja coś takiego weźmy z absurd takie rodzaju uwolnienie jako taki i przeczucie wszyscy mówi że to się źle skończy mogliśmy 5 miesięcy przypomnę pani że jedna armia od Bugu doszła do Moskwy też 5 miesięcy nie była przygotowana na zimę i my to samo zrobili tylko w mniejszej skali na terenie własnego kraju panie profesorze a Czekaliśmy na z wprowadzeniem restrykcji tych weselnych Ja rozumiem też ogromna branża ogromne pieniądze No dobrze pobierzcie się w 10 osób a wesele za pół roku za rok jak będziesz No właśnie Ińsku 1000 jeszcze panie profesorze panie profesorze Pozostaniemy jeszcze przy tym temacie Czy przeniesienie imprez saldo domów może stanowić zagrożenie bo teraz częściej słyszy się o takich domowych weselach na 30 40 gości jeszcze gorzej jeszcze mniejsze pomieszczenie Igi tych osób nie kontroluje Co to jest w ogóle katastrofa jako taka taka