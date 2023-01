Sweter Anny Lewandowskiej i Magdy Mołek to hit. Sprawi, że pokochasz zimę

Przytulne, mięciutkie i ciepłe swetry to w zimowe dni absolutny must have. Chronią przed chłodami, poprawiają nastrój i ułatwiają decyzję dotyczącą tego, co na siebie włożyć w mroźny poranek, kiedy nie mamy pomysłu na wymyślny look. Najlepiej sprawdzą się swetry rozpinane, które można z powodzeniem zarzucić zarówno na piżamę, jak i na elegancką sukienkę do pracy. Dobry przykład na to, jakie modele kardiganów są teraz w modzie, dały ostatnio Anna Lewandowska i Magda Mołek. Zobacz, jakie swetry znalazły się w ich szafach.