Świadkowa zrujnowała jej ślub. Przyjaźń zakończyła się z hukiem

Świadkowa zniszczyła jej ślub, zostawiając ją bez zdjęć z uroczystości

28-latka wyznała, że jej przyjaciółka zawsze miała dziwny stosunek do jej związku, co pogorszyło się jeszcze po zaręczynach. Jednak wszystko zaczęło się od wieczoru panieńskiego. Świadkowa kupiła wtedy wszystkim zaproszonym kobietom specjalne koszulki, a dla panny młodej wybrała rozmiar o wiele za mały, co ją upokorzyło. Dodatkowo w dniu ślubu zignorowała dress code. Para młoda zorganizowała niewielkie przyjęcie w ogrodzie i poprosiła gości, by przyszli w obuwiu sportowym. Świadkowa natomiast założyła szpilki. Ale to był dopiero początek.