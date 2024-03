Światowy Dzień Wody powinien być codziennie

Gromadzenie wody to jedna z najistotniejszych funkcji mokradeł. Zatrzymana woda ma wpływ na powstawanie lokalnych opadów i regulację mikroklimatu, dzięki czemu następuje schładzanie okolicznych terenów. Niestety odwadnianie mokradeł pogłębia susze oraz, w związku z przyspieszonym odpływem wody, zwiększa ryzyko powodzi w dolnych częściach zlewni. Obszary wodno-błotne to również doskonały filtr dla rzek. Zanikanie bagien i rozlewisk zlokalizowanych przy jeziorach czy rzekach zmniejsza ich zdolność do samooczyszczania. Efekt? Spływa do nich więcej azotanów i fosforanów z nawożonych pól. To co mogłoby pozostać w okolicznych bagnach, w takiej sytuacji spływa do rzek i jezior zanieczyszczając je. [1]