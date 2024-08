Rok temu wyszła za 83‑latka. Pokazali, jak żyją dzisiaj

Ich relacja rozpoczęła się na oczach milionów widzów programu "Sanatorium miłości". Iwona i Gerard poznali się w drugim sezonie popularnego, który przyciągał przed telewizory rzesze widzów. Chociaż produkcję opuścili jako single, to jednak los miał wobec nich inne plany.

Kilka miesięcy po zakończeniu programu wyszło na jaw, że para spędziła razem wakacje w Egipcie. To właśnie tam, z dala od kamer i ciekawskich spojrzeń, mogli w pełni skupić się na sobie i rozwijać swoją relację. Oficjalnie ich związek został potwierdzony, gdy wzięli udział w programie TVP "Bądźmy razem w domu". To wtedy Iwona wyjawiła, że zdecydowała się na ważny krok i wprowadziła się do willi Gerarda w Zabrzu.