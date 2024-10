Sykut-Jeżyna w jesiennej stylówce. Postawiła na modne dodatki

Gospodyni "Tańca z gwiazdami" postawiła na luźny szary sweter, który jest hitem tej jesieni. Ten model pasuje do większości stylówek . Do stonowanej góry dobrała długą spódnicę w kolorowym princie oraz botki w brązowym odcieniu.

Niezbędnym dodatkiem do jesiennych outfitów jest kapelusz, który nadaje stylizacji elegancji i charakteru. Doskonale pasuje do jesiennych płaszczy czy swetrów. Modna torba, szczególnie w odcieniu burgundowym oraz czekoladowego brązu, to kolejny must have na ten sezon.