Sylwia Bomba reaguje na fałszywą informację o sobie. "To jest obrzydliwe!"

Sylwia Bomba zyskała popularność jako jedna z najbardziej lubianych uczestniczek programu "Googlebox. Przed telewizorem". Szybko znalazła dla siebie miejsce w polskim show-bizensie, biorąc udział w innych produkcjach stacji TTV oraz 12. edycji tanecznego show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Celebrytka zyskała w ten sposób grono wiernych fanów, co widać na jej instagramowym profilu. Obecnie obserwuje go prawie 790 tys. osób.