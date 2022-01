Sylwia Bomba opowiedziała o problemach zdrowotnych córki. "Do tej pory nie miałyśmy z tym do czynienia"

– Pierwszą taką alergią, która ujawniła się w wieku dwóch miesięcy, to była bardzo poważna alergia pokarmowa, czyli alergia na krowie mleko. Antosia w ogóle nie przyjmuje krowiego mleka, ponieważ po nim bardzo puchnie i może dostać wstrząsu anafilaktycznego. Druga alergia, która ujawniła się, kiedy Antosia miała roczek, to jest alergia na białko jajka kurzego. (…) Ogólnie nauczyłyśmy się z tym żyć. Nie stanowi to już dla mnie problemu, bo jest bardzo dużo zastępczych produktów. (…) Antosia ma zawsze wegański tort na urodziny – wyznała Bomba.