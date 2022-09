Sylwia Nowak szczerze o terapii hormonalnej. "To ogromna presja"

- W ciągu miesiąca przyjmujemy leki, potem czas na monitoring cyklu, a później sprawdzamy, czy wszystko jest ok, czekając też na wyniki badania Beta HCG - opisuje Nowak. - Jak u mnie była owulacja, to miałam ogromną nadzieję, że w to się w końcu wydarzy. Przez dwa tygodnie myślałam o tym, że doczekam się wymarzonego dziecka. Ale okazało się, że beta nie wzrastała i załamka - dodała.