Symboliczne zdjęcie z włoskiego szpitala. "Życie toczy się dalej"

Na całym świecie zakażonych koronawirusem wynosi już ponad 275 tys. osób. WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, przyznała, że liczba zakażeń w Europie zachodniej jest ogromna. Tylko w czterech krajach - we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji - liczba zakażonych przekroczyła 85 tys. To już o 4 tys. więcej niż w całych Chinach.