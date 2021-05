Syn Anny Przybylskiej miał pierwszą komunię. Siostra aktorki pochwaliła się zdjęciem

Maj to szczególny czas dla rodziny Anny Przybylskiej. 10-letni Jaś przystąpił do pierwszej komunii, Oliwia niedługo rozpocznie pisanie matury, a Szymon szykuje się do egzaminu ósmoklasisty. Najważniejsze momenty z życia dzieci zmarłej aktorki, są szczegółowo udokumentowane przez jej siostrę, która zawsze towarzyszy siostrzeńcom w najważniejszych momentach.