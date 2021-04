Syn Bidena zdradza kulisy swoich romansów. Był ze szwagierką i striptizerką

Joe Biden, 46. prezydent Stanów Zjednoczonych, ze związku ze swoją pierwszą żoną Neilią miał troje dzieci: Naomi Christinę, Huntera i Beau. Zaś z małżeństwa z Jill Biden ma córkę Ashley. Naomi zmarła wraz ze swoją mamą w wypadku samochodowym w 1972 roku. Beau Biden zmarł w 2015 roku na nowotwór mózgu. Prezydent USA obecnie ma już tylko dwoje dzieci. I choć Ashley napawa ojca dumą, ponieważ jest pracownikiem socjalnym, to syn Hunter nie ma już tak nieskazitelnej opinii. Słynny jest z licznych skandali i kontrowersji.

Niedługo będzie mieć premierę książka autobiograficzna Huntera Bidena "Same piękne rzeczy", w której syn amerykańskiego prezydenta opisuje, przewrotnie do tytułu, najmroczniejsze chwile swojego życia, m.in. wieloletnią walkę z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu, trudną drogę do trzeźwości. Historia kończy się w miejscu, w którym Hunter znajduje się dzisiaj - jest trzeźwym człowiekiem, który wreszcie potrafi docenić piękne rzeczy, bo ma własną rodzinę, a jego ojciec jest 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych.