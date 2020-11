Syn Klaudii El Dursi urodę ma po mamie. Fani nie szczędzą im komplementów

Prywatnie Klaudia El Dursi ceni sobie rodzinne relacje. Ma dwóch synów, między którymi jest pięć lat różnicy. Jaś niebawem skończy 5 lat, a Dawid ma już 10. Młodsze dziecko jest owocem miłości El Dursi z obecnym partnerem. Para jest razem od sześciu lat i na razie nie planuje ślubu. – To nie jest tak, że nie potrzebuję lub nie wierzę w związek małżeński. To wynika bardziej z tempa mojego życia, mam tyle zajęć, że nie mam głowy do tego, aby planować ślub i wesele – tłumaczyła modelka dwa miesiące temu w rozmowie z WP Kobieta.