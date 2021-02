Syn księżniczki Eugenii bez tytułu. Powód jest prosty

Wnuczka królowej zadebiutowała w roli mamy, choć wciąż nie wiemy, jak nazwała swojego pierworodnego syna. To, co pewne, to fakt, że chłopczyk księciem nie jest i... nigdy nim nie będzie. Wszystko dlatego, że jego tata pochodzi z ludu. W Wielkiej Brytanii przyjęto, że tytuły dziedziczy się po rodzinie ojca, a nie matki.

Księżniczka Eugenia urodziła

"Dzieciom Eugenii nie przysługuje bycie księciem czy księżniczką, chyba że królowa postanowi inaczej i nada Jacka Brooksbankowi tytuł earla" – tłumaczyła przed narodzinami dziecka królewska historyczka Carolyn Harris. Na łamach magazynu "Town & Country" przekonywała jednak, że skoro Brooksbank nie dostał tytułu w dniu ślubu z Eugenią, to już go nie otrzyma.

Zatem ich córka i syn również nie są określani dziś Ich Królewskimi Mościami, jak ich kuzyni – William i Harry. Po narodzinach potomka tego drugiego okazało się, że chociaż mały Archie Harrison mógłby spokojnie zostać księciem, to jego rodzice uznali, że lepiej mu będzie bez tego. Patrząc na to, jak potoczyła się historia książęcej pary, nie ma się w sumie czemu dziwić. Chcieli, by Archie miał normalne, szczęśliwe dzieciństwo. Być może Eugenii i jej mężowi taki plan również odpowiada. Zwłaszcza że jak na razie nie podali nawet do publicznej wiadomości, jak nazwali synka.