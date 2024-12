Sypiają "po skandynawsku". Nie chcą wracać do dawnych nawyków

Średnio przesypiamy około jednej trzeciej życia, a zdrowy sen wpływa pozytywnie na funkcjonowanie mózgu, kondycję fizyczną oraz relacje międzyludzkie. Jednak raport przygotowany przez US News & World Report ujawnia, że ponad 20% dorosłych deklaruje, iż "rzadko lub nigdy" nie doświadcza satysfakcjonującego snu . W badaniu, które objęło 1200 dorosłych, aż 43% uczestników zaznaczyło, że w 2023 roku zmagało się z bezsennością, natomiast 17% wskazało na problemy z bezdechem sennym.

To, co utrudnia wielu osobom sen to przede wszystkim rosnące koszty życia, problemy zdrowotne, przewlekły stres, zmieniający się klimat oraz napięcia polityczne. W roku 2022 wyniki badania były niemal identyczne - z tą różnicą, że na piątym miejscu znalazła się wojna rosyjsko-ukraińska.