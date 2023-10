Szafki będą lśnić w sekundę. Patent z Instagrama robi furorę

Ocet — niezastąpiony w domu i kuchni

Ocet spirytusowy to produkt o wszechstronnym zastosowaniu. Można wykorzystać do sprzątania, bowiem pozbywa się on nawet najgorszych zabrudzeń, włącznie z kamieniem. Jeśli chcesz pozbyć się nalotu z czajnika, wlej do niego niewielką ilość octu, a następnie, włącz grzanie. Gorący ocet rozpuści kamień, a czajnik będzie jak nowy.