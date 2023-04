"Szanghajski uścisk" to gwarancja orgazmu. Nieznany trik w sypialni

"Szanghajski uścisk" - jak wykonać?

Jak wykonać "szanghajski uścisk"? To metoda podobna do "singapurskiego pocałunku" - można powiedzieć, że to jego kolejny etap. O ile "singapurski pocałunek" skupia się na zaciskaniu mięśni Kegla na penisie, tak w "szanghajskim uścisku" chodzi o różne ruchy - ściskanie, pchanie, ciągnięcie i kurczenie wyłącznie za pomocą mięśni pochwy. Zarówno w jednej, jak i w drugiej metodzie trzeba liczyć się z tym, że nie zagwarantuje ona szybkiego orgazmu – lepiej sprawdzi się przy okazji długiego, pełnego czułości stosunku.