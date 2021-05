SzanujMedyka. Służby medyczne przytłoczone skalą hejtu i agresji ze strony pacjentów

- Najczęściej jest to agresja słowna i podważanie moich kompetencji. Zdarzyły się jednak i sytuacje, gdy zostałem fizycznie zaatakowany. Pewien mężczyzna, który trafił do nas z urazem głowy i zatruciem alkoholowym, najpierw mnie zwyzywał, a później rzucił się na moją szyję oraz próbował wykręcić mi rękę. W końcu popchnął na drzwi i obydwoje wypadliśmy na korytarz. Co było powodem? Nie wiem, być może nie spodobało mu się miejsce, do którego trafił czy moja osoba – opowiada.