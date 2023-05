"Szczena" z "Chłopaków do wzięcia" pokazał, co zostało z domu. Aż żal patrzeć

Ryszard Dąbrowski, nazywany "Szczeną", zdobył ogólnopolską popularność w serialu dokumentalnym "Chłopaki do wzięcia". Szybko okazał się jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników programu.

Był krytykowany przede wszystkim za stosowanie przemocy wobec swojej partnerki Asi, ale również bardzo przykry stosunek do matki, pani Teresy. Nadużywał alkoholu i nie chciał skończyć z nałogiem, odmawiał pójścia na leczenie. Regularnie trafiał także do zakładu karnego.

"Chłopaki do wzięcia". Co słychać u "Szczeny"?

"Szczena" od dłuższego czasu nie występuje w "Chłopakach do wzięcia", mimo to jego losy wciąż interesują fanów produkcji. Po udziale w programie mężczyzna dołączył do freak fightowej federacji Marcina Najmana i chciał ułożyć sobie życie, jednak pod koniec 2021 roku Dariusz Kosowski poinformował, że Ryszard znów trafił do więzienia.

W tym czasie w sieci pojawiły się doniesienia o tym, że dom bohatera "Chłopaków..." w Koźniewie znajduje się w wyjątkowo opłakanym stanie i wygląda na opuszczony. Jak informowali fani serialu, matka "Szczeny" miała zamieszkać w domu pomocy społecznej po przebytym udarze. Później w internecie zaczęło krążyć nagranie, z którego wynikało, że dom Ryszarda i jego matki zniknął z powierzchni ziemi.

"Szczena" odwiedził stary dom. Niewiele z niego zostało

"Szczena" wyszedł jakiś czas temu na wolność i próbuje na nowo układać sobie życie. Mężczyzna zaczął aktywnie prowadzić swój profil na TikToku. Niedawno odwiedził też działkę, na której jeszcze nie tak dawno stał dom pani Teresy. Okazało się, że wciąż jest tam tylko rozkopana ziemia i pozostałości po starym domu.

Użytkownicy zastanawiali się we wpisach pod filmem, co dzieje się teraz z matką dawnego "chłopaka do wzięcia". "A co z mamą? Gdzie teraz mieszka?", "Co z mamą?" - pytali. "Mama przebywa w ośrodku opieki społecznej i bardzo sobie chwali, ma wszystko, ja, Asia oraz córki ją odwiedzają i jest zadowolona" - odpowiedział w jednym z komentarzy "Szczena".

