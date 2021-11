Szczera Ewa Kasprzyk. Przyznaje, że trzy lata temu zaczynała od zera

W najnowszym wywiadzie dla magazynu "VIVA!" Ewa Kasprzyk mówi o swoim podejściu do życia i przemijania. "Nie mam nic do ukrycia. Po prostu przyjmuję do wiadomości, że jestem kobietą po sześćdziesiątce. Jestem dowodem na to, że życie dojrzałej kobiety to nie 'czołganie się do cmentarza', że jest ciekawe, pełne wyzwań i możliwości. Żyję pełnią życia, jestem zakochana i bardzo szczęśliwa" - powiedziała.