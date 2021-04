Ewa Kasprzyk opublikowała zdjęcie w łóżku. Nawiązała do mobbingu

"Tu jest jakby luksusowo"

To właśnie filmy Romana Załuskiego przyniosły Kasprzyk największą popularność oraz sympatię widzów. Wcielała się w nich w postać Barbary Wolańskiej – mamy Piotrusia, wiecznie zajętej kobiety, bardzo nieufnej w stosunku do wybranki syna.

- Wspaniały Roman Załuski podczas zdjęć do Kogla Mogla. Chyba? Coś tłumaczy, pokazuje, leży na łóżku z aktorką, czy oby nie za blisko? Czy to już mobbing w pracy. Może? Wtedy to zupełnie było inaczej odbierane… Cóż znak czasów. Tempora mutantur nos et mutamur in illis... jak mówi łacińskie przysłowie.