Szczere wyznanie Macieja Stuhra. Mówi o relacjach z córką

Obecnie ojciec i córka starają się relacje poukładać, choć - jak przyznał aktor - nie wie, czy od nowa. "Jest nowy rozdział, fajny i szczery. Bardziej spokojny, bez «napinki». Matylda jest dorosłym człowiekiem. To, co miałem jej dać, to jej dałem, jeśli chodzi o wychowanie. Pewnie wielu rzeczy też nie dałem" - wyznał szczerze.