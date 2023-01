Szczotki na ruchomych schodach nie są do czyszczenia butów. Mało kto zna ich funkcję

Szczotka z boku schodów służy przede wszystkim do tego, żeby nic nie spadło i nie utknęło w nich na dobre. To bardzo ważne zadanie, bo ochraniają one w ten sposób konstrukcję schodów przed usterką i zablokowaniem się. Łatwo byłoby o to, żeby w mechanizm wplątały się na przykład fragmenty ubrań, dłuższych spódnic czy sukienek albo wpadały tam drobne monety, długopisy, pierścionki lub inne niewielkie przedmioty, które wypadną nam z kieszeni.