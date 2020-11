Szczupła sylwetka Dody. Jakie pomocne wskazówki podaje gwiazda?

Wręcz idealna sylwetka Dody jest rezultatem wielu wyrzeczeń, których podjęła się wokalistka. Oprócz tego cały czas dba o swój wygląd zewnętrzny i wewnętrzny, czego dowodem są regularne ćwiczenia oraz zastosowanie dopasowanej do jej potrzeb diety. Co jeszcze kryje się za doskonałą figurą Dody? Szczegóły zdradza na Party.pl.

Doda zdradza sekret pięknej sylwetki

Doda wielokrotnie przyznawała, że uprawianie sportu pomaga jej w utrzymaniu doskonałej formy i wyglądu. Sugeruje, aby każda osoba, której zależy na zdrowej zmianie wprowadziła do swojego stylu życia ćwiczenia, które naprawdę mogą poprawić samopoczucie. Zgodnie ze słowami wokalistki sama dieta nie jest wystarczającym czynnikiem wpływającym na osiągnięcie wymarzonej sylwetki.

Gwiazda dodaje, że aktywność fizyczna pomaga w ujędrnianiu ciała, co jest kluczowym elementem w drodze po zdrowo wyrzeźbione ciało. Doda od dziecka trenuje dzięki zaangażowaniu jej ojca, który zaszczepił córce miłość do sportu. Piosenkarka przyznaje, że od zawsze ćwiczyła, więc dla niej sport zawsze odgrywa ważną rolę, ale nie oznacza to, że nie można wprowadzić aktywności w każdej chwili.