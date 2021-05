"Szew mężowski". Kontrowersyjna metoda wiecznie żywa

Potwierdza to położna Katarzyna Kruszewska. - Tzw. szew mężowski nie poprawia życia seksualnego, a nawet może prowadzić do poważnych powikłań takich jak dyspareunia, czyli bolesność w trakcie współżycia czy trudności w gojeniu się krocza, bo jest to po prostu szycie niezgodne z fizjologią i anatomią danej kobiety, a co za tym idzie nieprawidłowe szycie. Ból podczas współżycia, będzie powodował niechęć do zbliżeń i może mieć wpływ na relacje panujące w związku, a także prowadzić do obniżenia nastroju, a w konsekwencji nawet depresji – tłumaczy w rozmowie z WP Kobieta.