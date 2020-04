"Szkoła z TVP". Nauczyciel historii broni nauczycielek z programu. "Zostały rzucone na pożarcie"

Arek Pater zrezygnował jeszcze we wstępnej fazie produkcji " Szkoły z TVP ", nim zobaczył, jak dokładnie będzie wyglądać program. Wiadomo, że za jeden odcinek proponowano mu wynagrodzenie w wysokości 250 zł, ale to nie małe pieniądze były powodem, dla którego odmówił. Po emisji kilku odcinków "Szkoły z TVP" postanowił wstawić się za nauczycielami, którzy zostali skrytykowani w sieci.

– Wypowiadałem się już na ten temat na Facebooku i będą bronił trochę tych pań. One zostały rzucone na pożarcie. Jest mi przykro i będę się wstawiał za paniami, które popełniły błędy, i powiem szczerze, tak się zdarza. Można powiedzieć bzdurę, o której się tak naprawdę nie myślało, bo kamera powoduje stres i przypływ innych emocji, przez które ludzie potrafią się przejęzyczyć – zapewnił w rozmowie z Błańską.

Arek Pater sam jest youtuberem i również nagrywa filmiki o tematyce historycznej, które pokazuje na kanale "Co za Historia". Przyznaje, że chociaż jest bardziej obyty z kamerą, jemu również czasami zdarzają się pomyłki czy przejęzyczenia.

– Moja szkoła jest czysta. Jest nowe oświetlenie, ładne ławki, nieporysowane, nie ma w nich dziur, są nowe podłogi. Niestety, jeżeli chodzi o takie sprzęty jak np. ksero, jest jedno i to ledwo działające. Zdarza się, że chodzi do wtorku, a w środy już nie działa. Szkoły są całkowicie niewyposażone. Drukarka? To jest jakiś święty graal, żeby mieć drukarkę – przyznał.