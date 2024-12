"Taka propozycja była". Oferta miała podtekst seksualny

Ostatnio Farna gościła w podkaście MIXTAPE TV Bartosza Boruciaka, gdzie opowiedziała o niepokojącym zdarzeniu. Okazuje się, że gwiazda zetknęła się też z tą najbrudniejszą stroną show-biznesu. Pytana o to, czy dostała kiedyś niemoralną propozycję, czyli ofertę pracy za seks, wokalistka podzieliła się swoim doświadczeniem.

Ewa Farna mówi wprost o "seksualnym podtekście" oferty. Nie zdradziła, czy to wydarzenie miało miejsce, gdy była nastoletnią gwiazdą, czy w ostatnich latach. Pewne jest tylko to, że uporała się z nią sama i nie "musiała spoliczkować proponującego". Ewa Farna przemilczała także to, kto złożył jej niemoralną propozycję.