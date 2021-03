Szukała biologicznej rodziny. Prawda okazała się wstrząsająca

Amatorskie poszukiwania

Kuzynkom udało się wkrótce odnaleźć matkę Kathy, a kilka lat później kobiety dotarły również do tożsamości ojca 63-latki. To, co odkryły, sprawiło, że były w wielkim szoku. Okazało się bowiem, że biologiczny ojciec Kathy - William Bradford Bishop - to poszukiwany morderca, który w 1976 r. (rok przed tym, gdy matka Kate oddała ją do adopcji) zabił tłuczkiem swoją matkę, żonę i troje dzieci w wieku 14, 10 i 5 lat.