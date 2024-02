Zabiła trzech mężów i setki innych osób. Dla syna była ukochaną matką

Zabiła trzech mężów

Carlos Trujillo nie był wybitnym kryminalistą, jednak to on wprowadził Blanco do świata przestępców. Do 20. roku życia była prostytutką w Medellin, a następnie po raz pierwszy stanęła na ślubnym kobiercu. Trujillo i Blanco mieli trójkę synów, którzy później zajęli się kokainowym imperium matki. Za swoją pracę przypłacili życiem.