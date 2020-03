WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera Moda + 1 t-shirt 27-02-2020 (16:15) T-shirt w roli głównej – stylizacje na każdą okazję T-shirt to podstawowy element kobiecej garderoby – w swojej szafie powinnaś mieć przynajmniej kilka modeli. Dlaczego? Ponieważ klasyczne bluzki sprawdzą się doskonale zarówno na co dzień, jak i podczas wyjątkowych wyjść. Dziś bierzemy pod lupę looki z T-shirtem w roli głównej, proponując Ci stylizacje na każdą okazję! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Zacznij od wybrania T-shirtu idealnego Zanim zaprezentujemy Ci nasze pomysły na modne stylizacje na różne okazje z T-shirtem w roli głównej, przygotowaliśmy kilka praktycznych i pomocnych wskazówek, dzięki którym bez problemu wybierzesz idealnie dopasowaną do swojej figury bluzkę. I to taką, w której Twoja sylwetka będzie prezentować się naprawdę znakomicie. Klepsydry powinny wybierać dopasowane T-shirty – figura uważana za idealną nie powinna być ukrywana pod luźnym materiałem.

Gdzie szukać modnych bluzek? T-shirty na każdą okazję znajdziesz tutaj: https://domodi.pl/odziez/odziez-damska/bluzki-damskie/t-shirty. Wybieraj spośród setek koszulek i zafunduj sobie nowy dodatek do garderoby, dzięki któremu podkreślisz look w różnym stylu. T-shirt w codziennej stylizacji Jeśli T-shirt powstał z myślą o konkretnej stylizacji, to z pewnością był nią outfit zarezerwowany na codzienne wyjścia. Casualowy look możesz dopełnić bluzką o dowolnym wyglądzie i fasonie – jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia. Naszym faworytem jest oczywiście basicowa koszulka w kolorze uniwersalnej bieli. Ważne, aby był wykonany z dobrego jakościowo materiału. W końcu tak ponadczasowy T-shirt nigdy nie wyjdzie z mody, dlatego warto wybierać tkaniny, które nie zniszczą się po pierwszym praniu. Jak wykorzystać biały basicowy T-shirt w codziennej stylizacji? Rewelacyjnym pomysłem jest połączenie oversizowej koszulki z dekoltem w serek z ulubionymi jeansami. Możesz zdecydować się zarówno na fason skinny, jak i mom lub boyfriend. Chcesz podkreślić wcięcie w talii? Włóż materiał do spodni i dodaj pasek. Całość dopełnij białymi trampkami, kolorowymi sneakersami lub czarnymi botkami. Materiały prasowe Podziel się T-shirt w stylizacji zarezerwowanej do pracy i na spotkania biznesowe Kto powiedział, że jedyną możliwością dopełnienia biznesowego looku jest koszula? Bez obaw możesz postawić również na T-shirt! W eleganckich stylizacjach na takie okazje najlepiej sprawdzają się proste bluzki wykonanie z nieprześwitującego materiału. Warto także unikać zbyt wyzywającego dekoltu czy zabawnych napisów. Strzałem w dziesiątkę będzie ponownie biała koszulka lub jej odpowiedniki w dowolnym stonowanym odcieniu – czerni, granatu, butelkowej zieleni czy bordo. Szykując się do pracy lub na spotkanie, połącz T-shirt ze spódnicą midi i marynarką oraz butami na obcasie i skórzaną torebką. T-shirt na weekendowe szaleństwa Wybierasz się z przyjaciółkami do klubu? Pakujesz się na długo wyczekiwany koncert ulubionego zespołu? Podczas weekendowych wypadów postaw na stylizację z T-shirtem w roli głównej, którą możesz stworzyć ją na kilka sposobów. Pierwsza z nich to wersja rockowa, idealna na szaleństwo pod sceną. Luźną koszulkę nawiązującą do grającej wieczorem kapeli warto połączyć ze skórzaną ramoneską, czarnymi spodniami z przetarciami na kolanach oraz wiązanymi botkami. Materiały prasowe Podziel się Podczas wizyt w najpopularniejszych klubach w mieście postaw na połączenie T-shirtu z… sukienką! Świetnym pomysłem będzie czarna kreacja bieliźniana na ramiączkach. Na parkiecie zrobiło się zbyt gorąco? Wystarczy iść do łazienki i zdjąć koszulkę, aby kontynuować zabawę. W imprezowej stylizacji z koszulką w roli głównej równie doskonale sprawdzą się spódniczki mini, np. ozdobione modnym w tym sezonie animal printem.