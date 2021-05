Ta kreacja Diany jest nazywana "sukienką zemsty". Dlaczego przeszła do historii?

- Wszyscy nazwaliśmy tę kreację "suknią zemsty", ponieważ Diana miała ją na sobie tego samego wieczoru, kiedy książę Karol przyznał się do swojego cudzołóstwa z Camillą. Chociaż niektórzy w takiej sytuacji mogliby stwierdzić: "Nie mogę się tym zmierzyć, nie dam rady", to Diana wyszła w tej sukience i wyglądała niesamowicie. To wielki manifest – mówiła po latach Kerry Taylor – właścicielka domu aukcyjnego, w którym wystawiane były suknie księżnej.