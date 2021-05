Od lat szyje dla Agaty Dudy. Ela Piorun opowiada o kulisach współpracy

Jednak nie kolor jest najważniejszy, ale to, jak będzie uszyta dana kreacja. Ela Piorun zdaje sobie sprawę, że stroje żony prezydenta muszą być zgodne z etykietą. "Te fasony muszą być tak uszyte, by pani prezydentowa dobrze się w nich czuła, dobrze wyglądała, ale jednocześnie by było modnie i nie nudno. (...) by nikogo nie raziły, by żadne printy nie były dla kogoś przykre" - podkreśliła.