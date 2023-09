Ta seria kosmetyków przeciwzmarszczkowych już zasługuje na miano kultowej

"Bez igieł, bez bólu" z kolagenem

Kolagen to jeden z najważniejszych składników skóry, który odpowiada za jej gęstość, jędrność , elastyczność i nawilżenie. Nie dziwi więc, że stanowi składnik kosmetyków pielęgnacyjnych do ciała, kremów do twarzy o działaniu anti-ageing, a nawet nawilżających produktów do włosów. "Bez igieł, bez bólu" z kolagenem poprawia elastyczność, nawilża, spłyca drobne zmarszczki.