Ta zagadka podzieliła internautów. Aż 90 proc. podaje złą odpowiedź

Ta zagadka podzieliła internautów

Na grafice znajdują się trzy rzędy, jednak w pierwszych dwóch nie widzimy nic innego jak ciągu jedynek oraz symbolu dodawania, natomiast w trzecim jest lekkie odstępstwo od tego schematu - oprócz mnożenia znajdziemy tutaj również znak równości. To, co powoduje złość wśród internautów to brak konkretnych wytycznych dotyczących rozwiązywania działania.