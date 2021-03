Krwawy peeling. Co to jest i jak go stosować?

Krwawy peeling – co to jest?

Krwawy peeling to nazwa peelingu w płynie zawierającego kwasy w dużym stężeniu. Płyn jest czerwony, stąd ta przeraźliwa nazwa. Bez obaw, przy odpowiednim stosowaniu, produkt nie wyrządzi krzywdy naszej skórze, wręcz przeciwnie. Zawartość kwasów jest w nim dużo niższa niż w produktach wykorzystywanych w salonach kosmetycznych, więc spokojnie możemy używać krwawego peelingu w domowym zaciszu. Trzeba jedynie pamiętać o zachowaniu pewnych środków ostrożności.

Najbardziej popularny jest krwawy peeling marki The Ordinary HA 30% + BHA 2% Peeling Solution. Produkt zawiera kwasy α-hydroksykwasy i β-hydroksykwas, sok z liści aloesu, kwas hialuronowy oraz ekstrakt z liści pieprzu tasmańskiego. Krwawy peeling The Ordinary kosztuje ok. 35 złotych. Jednak w drogeriach, zarówno stacjonarnych, jak i internetowych znajdziemy również jego zamienniki np. marki Eveline, Revolution czy Bielenda.