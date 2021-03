Tajemnicze zaginięcie Emanueli Orlandi. Głównymi podejrzanymi są księża

Ojciec Emanueli był świeckim urzędnikiem kurii rzymskiej. To za sprawą jego profesji cała rodzina mieszkała w Watykanie. Dziewczyna miała w chwili zaginięcia 15 lat. W czerwcu 1983 roku wybrała się na zajęcia do szkoły muzycznej, gdzie uczyła się gry na flecie. Nigdy z nich nie wróciła. Do dziś nie odnaleziono ani żywej Orlandi ani jej ciała.