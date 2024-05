Tajemnicze znaki na warszawskich budynkach. "Mieszkam sama i się boję"

Przestępcy potrafią w sprytny sposób oznaczać mieszkania, do których zamierzają się później włamać. Niedawno strach obleciał mieszkankę Warszawy, która zauważyła oznaczenia na jednym z osiedli. Jak podaje portal haloursynow.pl, sprawa dotyczy bloków zlokalizowanych przy ulicy Kulczyńskiego oraz Benedykta.

To niestety nie pierwsze takie podejrzenia, gdy mowa o Ursynowie. Już kiedyś złodzieje umieszczali dziwne znaki na dzwonkach do mieszkań. W ten sposób obserwowali lokatorów, czekając na odpowiedni moment, aby dokonać włamania. Historia się powtarza? Tak uważa kobieta, która udzieliła komentarza portalowi haloursynow.pl.

Część mieszkańców tej warszawskiej dzielnicy twierdzi, że rabusiów skusił planowany remont klatek na osiedlu. Będą mieli wówczas ułatwioną sprawę, ponieważ drzwi do bloków będą cały czas otwarte i każdy bez problemu będzie mógł wejść do środka. Oznaczeń potencjalnie zagrożonych mieszkań może być wiele.

Włamywacze często np. zostawiają w drzwiach ulotki, ale też umieszczają różne przedmioty pod wycieraczkami. Potrafią też w pobliżu drzwi na ścianie namalować lub wyryć mało widoczne symbole. Nie wszyscy jednak mogą to zauważyć - w końcu nie każdy pracuje zdalnie. W takiej sytuacji czy np. w przypadku, gdy wybieramy się na urlop, przydadzą się znajomości, co zauważyła policjantka.

Nowa metoda złodziei. Tak dostają się do mieszkania

