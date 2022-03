Tak Agnieszka Woźniak-Starak dba o sylwetkę. Prezenterka chwali polską trenerkę

Agnieszka Woźniak-Starak szczerze o dbaniu o sylwetkę

Agnieszka Woźniak-Starak zaczyna swój dzień około czwartej rano. Przed wyjściem na plan "Dzień Dobry TVN" przeprowadza swoje codzienne rytuały. Ranki zaczyna od wyszczotkowania i wymasowania ciała oraz przygotowania ulubionych naparów, co wyznała w rozmowie z "Faktem". Warto podkreślić, iż szczotkowanie ciała to nie tylko przyjemny, ale i pożyteczny nawyk - odpowiedni masaż poprawia krążenie krwi, złuszcza naskórek i walczy z cellulitem. Bardzo ważne jest dla prezenterki poczucie, iż nie musi się nigdzie spieszyć. Fani Woźniak-Starak na pewno wiedzą, że ma dużo psów. To właśnie długie spacery z czworonogami są jedną z ulubionych form aktywności dziennikarki. Co jeszcze robi?