Codziennie przez dwa tygodnie robiła przysiady. Wyzwanie ją zaskoczyło

Kristi nauczyła się również w tym czasie, iż przy wykonywaniu przysiadów niezwykle ważna jest siła mięśni tzw. rdzenia - to właściwie klucz do tego, by sprawnie wykonywać kolejne powtórzenia. Po 14 dniach redaktorka odkryła, że owe mięśnie wydają się silniejsze, co potwierdziły kolejne treningi, skupiające się już na różnych innych ćwiczeniach.