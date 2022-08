Tak Emily Ratajkowski ubrała się na koncert. Jak zwykle odważnie

Trzeba przyznać, że styl Emily Ratajkowski jest jedyny w swoim rodzaju. Modelka stawia przede wszystkim na neutralne kolory ziemi, które dobrze współgrają z jej oliwkową karnacją. Lubuje się także w spodniach i spódnicach z bardzo niskim stanem, które odsłaniają jej wyrzeźbione mięśnie brzucha. Wycięte formy, długości mini i przezroczyste materiały to charakterystyczne elementy jej stylizacji, które czasem wzbudzają niemałe emocje i są szeroko komentowane. Modelka dobiera do nich "it-bags", czyli najbardziej pożądane torebki w danym sezonie. Jeśli chodzi o obuwie, to w ostatnim czasie wybiera przede wszystkim sneakersy lub kowbojki.