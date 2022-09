Tak Katarzyna Cichopek chodziła po ulicach Warszawy. Tylko spójrzcie na bluzkę

Stylizacje z piórami są hitem sezonu

Stylizacje z piórami pokochały zarówno zagraniczne, jak i polskie gwiazdy. Na czerwonym dywanie nosiły je m.in. Hailey Bieber, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Socha i Doda. Przenoszenie piór ze strojów glamour do mody codziennej to trend, który pozwala kobietom poczuć się niczym gwiazdy, również w mniej formalnych sytuacjach. Obecnie w sklepach sieciowych można znaleźć bluzki, spódnice, spodnie, torebki, a nawet buty z dodatkiem piór. Katarzyna Cichopek pokazała, jak dobrze wyglądać w takiej stylizacji. Okazuje się, że wystarczy mały detal, by strój wywołał zachwyt.