Tak mieszka Klaudia El Dursi. Jej dom to prawdziwy pałac!

"Nie mam dziewczynki. My obydwoje wiedzieliśmy od zawsze, że będziemy chcieli jeszcze się starać. Na razie to trochę przekładaliśmy, bo to moje życie tak się jakoś… Więc trochę to przełożyliśmy (…). Już sobie obiecałam, że przyszły rok to już nie daruję, dlatego, że ja mam już swoje lata i nie chciałabym, żeby było już za późno" – wyznała El Dursi w rozmowie z Pomponikiem.