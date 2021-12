Tak mieszka Olga Frycz. Jest prosto, ale trafne dodatki tworzą klimat

Olga Frycz nie ma problemu z tym, aby od czasu do czasu zaprosić fanów w swoje cztery kąty. Gwiazda zdążyła już pokazać całkiem sporo pomieszczeń, co sprawia, że śmiało można powiedzieć, iż urządziła się stylowo. Widać, że Frycz ciągnie do designerskich mebli oraz dodatków, które całkowicie odmieniają przestrzeń.