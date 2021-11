Tak oszukują influencerzy. TikTokerka pokazała bezlitosne zdjęcia

Josephine Livin pochodzi z Kopenhagi. Jej TikToka śledzi obecnie prawie 47 tysięcy aktywnych użytkowników. Influencerka często wrzuca do sieci zdjęcia porównawcze "Instagram vs. rzeczywistość". Dziewczyna powzięła sobie za cel uświadamianie innych kobiet (ale również mężczyzn), jak bardzo przestrzeń medialna jest zmanipulowana. Dlatego pamiętajmy, aby zawsze przed odpaleniem Instagrama czy TikToka mieć z tyłu głowy, że wiele z tego, co widzimy, zdecydowanie odbiega od rzeczywistości.