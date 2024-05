"Omijaj z daleka". Nawet sanepid ostrzega przed tą rośliną

"Te rośliny omijaj z daleka - są trujące!" - ostrzega w sieci Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie. Wśród nich znalazł się oleander pospolity (Nerium oleander). To krzew, który w naturze może dorastać od 2 do 6 metrów wysokości. Jego największą ozdobą są piękne kwiaty, które występują w różnych kolorach, takich jak biały, różowy, czerwony, żółty, a nawet fioletowy.

Roślina ta pochodzi z obszarów śródziemnomorskich, gdzie rośnie dziko wzdłuż rzek, strumieni i na terenach skalistych. W Polsce oleander traktowany jest jako roślina doniczkowa. W odpowiednich warunkach roślina to potrafi kwitnąć od czerwca aż do września.

Oleander pospolity naturalnie występuje w obszarach śródziemnomorskich, takich jak południowa Europa, północna Afryka i Bliski Wschód. Roślina ta jest dobrze przystosowana do trudnych warunków klimatycznych, takich jak susza i wysokie temperatury. Dzięki swoim rozbudowanym korzeniom oleander może pobierać wodę z głębszych warstw gleby, co pozwala mu przetrwać nawet w okresach suszy.

Zatrucie oleandrem może objawiać się nudnościami, wymiotami, biegunką, bólem brzucha, zaburzeniami rytmu serca, drgawkami, a w skrajnych przypadkach prowadzić do zatrzymania akcji serca. Szczególnie narażone są dzieci i zwierzęta domowe, które mogą przypadkowo spożyć części rośliny.

Oprócz tego nie pal liści ani gałęzi . Spalanie oleandra może uwolnić toksyczne substancje do powietrza, co może być szkodliwe dla zdrowia, a po kontakcie z rośliną dokładnie umyj ręce wodą z mydłem.

